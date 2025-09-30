В поселке Бузовна возникнут перебои в газоснабжении
Энергетика
- 30 сентября, 2025
- 09:27
Сегодня с 10:00 в поселке Бузовна Хазарского района Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".
Ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре. До завершения этих работ перебои в подаче газа будет иметь место на улицах Айны Султановой, Денизкенары, Рухуллы Ахундова и Алиаги Агаева.
