Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В поселке Бузовна возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 09:27
    В поселке Бузовна возникнут перебои в газоснабжении

    Сегодня с 10:00 в поселке Бузовна Хазарского района Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    Ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре. До завершения этих работ перебои в подаче газа будет иметь место на улицах Айны Султановой, Денизкенары, Рухуллы Ахундова и Алиаги Агаева.

    газ Азеригаз газоснабжение перебои в газоснабжении Бузовна
    Buzovna qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Последние новости

    10:36

    Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млн

    АПК
    10:35

    Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу Азербайджана

    Происшествия
    10:32

    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    10:29

    За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн

    ИКТ
    10:29
    Фото

    В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форум

    Медиа
    10:28

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн

    АПК
    10:27

    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Энергетика
    10:21

    МИД Узбекистана: Ташкент и Баку планируют на 2026 год насыщенную повестку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей