    В поселке Биладжари местами не будет света

    Энергетика
    • 16 октября, 2025
    • 08:49
    В поселке Биладжари Бинагадинского района Баку возникнут локальные перебои в подаче элетроэнергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг", ограничения будут введены в связи с работами на 6 кВ-ной воздушной линии для повышения показателей качества подачи электроэнергии и обеспечения растущего спроса на нагрузку.

    "В связи с этим с 10:00 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии в некоторых частях поселка Биладжари, в массиве Союдляр, в окрестностях Главного управления дорожной полиции Азербайджана и в новом жилом массиве", - указали в ведомстве.

    Там добавили, что после завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.

    перебои с электричеством ОАО "Азеришыг"
    Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

