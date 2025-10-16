В поселке Биладжари местами не будет света
Энергетика
- 16 октября, 2025
- 08:49
В поселке Биладжари Бинагадинского района Баку возникнут локальные перебои в подаче элетроэнергии.
Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг", ограничения будут введены в связи с работами на 6 кВ-ной воздушной линии для повышения показателей качества подачи электроэнергии и обеспечения растущего спроса на нагрузку.
"В связи с этим с 10:00 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии в некоторых частях поселка Биладжари, в массиве Союдляр, в окрестностях Главного управления дорожной полиции Азербайджана и в новом жилом массиве", - указали в ведомстве.
Там добавили, что после завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.
