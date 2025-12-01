Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В поселке Баладжары возникнут перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    • 01 декабря, 2025
    • 09:43
    В поселке Баладжары возникнут перебои в подаче электроэнергии

    Сегодня в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    В связи с ремонтными работами с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улице А.Зейналова, 41, 43 и 47, а также в расположенном неподалеку автомобильном парке, водонасосной станции и некоторых торговых предприятиях.

    После завершения ремонтных работ указанная территория будет обеспечена более качественной электроэнергией.

