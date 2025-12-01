В поселке Баладжары возникнут перебои в подаче электроэнергии

Сегодня в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улице А.Зейналова, 41, 43 и 47, а также в расположенном неподалеку автомобильном парке, водонасосной станции и некоторых торговых предприятиях.

После завершения ремонтных работ указанная территория будет обеспечена более качественной электроэнергией.