В поселке Баладжары возникнут перебои в подаче электроэнергии
Энергетика
- 01 декабря, 2025
- 09:43
Сегодня в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
В связи с ремонтными работами с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улице А.Зейналова, 41, 43 и 47, а также в расположенном неподалеку автомобильном парке, водонасосной станции и некоторых торговых предприятиях.
После завершения ремонтных работ указанная территория будет обеспечена более качественной электроэнергией.
