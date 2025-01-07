В подземных хранилищах Европы запасы газа опустились ниже 70%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 70%, а темпы отбора с начала отопительного сезона примерно на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 70%, а темпы отбора с начала отопительного сезона примерно на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее объемы газа в ПХГ являются четвертыми максимальными за всю историю и значительно превышают показатели тех лет, когда наблюдалась критичная ситуация с запасами.

Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов, ситуация для Европы пока далека от катастрофы. Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала января за все время наблюдений - 77,6 млрд куб. м. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).

Сейчас же ПХГ Европы заполнены на 69,94% (на 5,83 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что значительно превосходит аналогичные показатели "проблемных" лет - 62,65% в 2018 году и 53% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы превышали 85%, а в начале 2025 года темпы отбора газа из хранилищ держатся на уровне конца декабря и являются максимальными для месяца с 2021 года. К концу недели в регионе ожидается похолодание, что может дополнительно увеличить расход газа.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 30 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 71-й день с момента достижения максимума их заполнения на 29% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.