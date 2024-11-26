В подразделение BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции назначены два вице-президента

В подразделение BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции (AGT) назначены два новых вице-президента.

В подразделение BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции (AGT) назначены два новых вице-президента.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию BP-Azerbaijan, Чингиз Гаджиев назначен вице-президентом BP по развитию бизнеса в Каспийском регионе, он вступит в должность с января 2025 года.

Гаджиев на новой должности станет членом руководящего состава BP по глобальному развитию нефтегазового бизнеса и будет работать под руководством вице-президента Энди Макауслана, возглавляющего данное подразделение. Он будет осуществлять деятельность в бакинском офисе и заниматься, главным образом, вопросами бизнеса компании в регионе AGT, а также представлять руководство AGT в глобальной команде BP по развитию бизнеса.

В настоящее время Гаджиев работает на должности финансового директора в совместном предприятии BP в Ираке (BECL) в Операционной организации Румайла.

Гаджиев присоединился к BP в 1998 году и занимал ряд коммерческих и финансовых должностей, в том числе работал менеджером по развитию бизнеса "Азери-Чираг-Гюнешли", менеджером по новым возможностям развития бизнеса в регионе AGT, а также менеджером по планированию и коммерческой деятельности на месторождении "Шахдениз".

Кроме того, компания BP объявила о назначении Стюарта Шоу вице-президентом по добыче в регионе AGT, он вступит в должность со 2 декабря 2024 года. На этой должности Шоу сменит Эльхана Мамедова, назначенного, в свою очередь, главным вице-президентом по глобальной добыче BP в Лондонском офисе. На новой должности Шоу станет членом бизнес-руководства BP в регионе AGT.

В настоящее время Шоу является вице-президентом по производству, интеграции и трансформации BP Group. В его основные обязанности входит проектирование и реализация добывающей стратегии, руководство центральным подразделением по управлению добычей, оптимизация производства и обеспечение высоких стандартов в глобальном бизнесе BP.

Шоу присоединился к BP в 1998 году и с тех пор занимал различные должности в сфере управления операциями и добычей на месторождениях в Северном море, на Аляске и в Египте.