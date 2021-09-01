В первом полугодии обязательства ЗАО "Южный газовый коридор" сократились на 28%

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило первое полугодие 2021 года с убытком в размере 39 млн 139,846 тыс. манатов.

ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) завершило первое полугодие 2021 года с убытком в размере 39 млн 139,846 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в январе-июне этого года общие и административные расходы ЗАО "Южный газовый коридор" составили 8 млн 193,31 тыс. манатов, другие операционные расходы – 2 млн 118,457 тыс. манатов, убытки от курсовой разницы - 12 млн 20,822 тыс. манатов.

Финансовые доходы ЮГК составили 88 млн 697,137 тыс. манатов, финансовые расходы - 105 млн 504,394 тыс. манатов.

На 1 июля этого года активы ЮГК составили 8 млрд 980,984 млн манатов, что на 29,1% меньше по сравнению с началом года. За отчетный период обязательства компании сократились на 27,9% до 6 млрд 811,957 млн манатов,

Балансовый капитал ЮКГ сократился на 32,8% - до 2 млрд 169,026 млн манатов.