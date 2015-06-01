В Париже открывается Мировой газовый конгресс

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Мировой газовый конгресс (МГК) начнет 1 июня работу во французской столице, сообщает Report со ссылкой на ТАСC.

В выставочном комплексе у Версальских ворот соберутся представители ведущих энергетических компаний из 70 государств, на долю которых в общей сложности приходится добыча 95% природного газа в мире. Россию на форуме представляет "Газпром".

МГК - одно из наиболее ожидаемых событий в мировой газовой отрасли. Он проходит раз в три года, и участие в нем принимают не только топ-менеджеры, но и наиболее авторитетные исследователи в энергетической сфере, представители НИИ. На этот раз дискуссии пройдут под лозунгом "Устойчивое развитие с заботой о планете". Такую тональность хозяйка форума Франция в лице компаний Total и Engie - бывшая GDF-Suez, выбрала не случайно: в декабре Париж будет принимать саммит по климату, подготовкой которого в настоящее время активно занимается Елисейский дворец.

"Для нас природный газ как раз является фундаментом устойчивого развития, - отмечает Жером Феррье, президент Международного газового союза, под эгидой которого проходит МГК. - Сегодня необходимо обеспечить оптимальную сбалансированность газа, возобновляемых источников и электричества в мировой структуре энергопотребления и одновременно повысить доступность природного газа".