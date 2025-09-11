В Ордубаде будут локальные перебои с энергоснабжением

В Ордубадском районе в пятницу будут локальные перебои в энергоснабжении.

Как сообщили местному бюро Report в Нахчыванском региональном управлении энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг", в связи с прокладкой 110 кВ-ой воздушной линии электропередачи будет отключена 35 кВ-ая воздушная линия электропередачи Парагачай.

На время работ 12 сентября с 09:30 до 10:30 в селах Дар, Сабиркянд, Гошадизя, Кялянтярдизя, Башдизя, Гиланчай, Парагачай, Ханага, Агры, Дизя, Венед, Башкянд, Велевер, Горуглар, Анагут, Дырныс, Кяляки, Унус, Пязмяри, Десте, Дюйлюн, Ченнеб, Устюпю, Аза, Азад и Мязря возникнут перебои в подаче электроэнергии.

В Управлении добавили, что на различных участках электрических линий и подстанциях, помимо прочего, поэтапно осуществляются ремонтные работы.