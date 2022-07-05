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В Нур-Султане проходит XVIII заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

В Нур-Султане проходит XVIII заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан Сегодня в столице Казахстана, Нур-Султане, проходит XVIII заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном.
Энергетика
5 июля 2022 г. 11:51
В Нур-Султане проходит XVIII заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

Сегодня в столице Казахстана, Нур-Султане, проходит XVIII заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представляет сопредседатель комиссии, министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что на встрече обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, информационных технологий, культуры, спорта, туризма, здравоохранения, образования и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının XVIII iclası keçirilib
Версия на английском языке Nur-Sultan hosting 18th meeting of Azerbaijani-Kazakh Joint Intergovernmental Commission 

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