В Нур-Султане проходит XVIII заседание межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

Сегодня в столице Казахстана, Нур-Султане, проходит XVIII заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном.

Сегодня в столице Казахстана, Нур-Султане, проходит XVIII заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представляет сопредседатель комиссии, министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что на встрече обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, информационных технологий, культуры, спорта, туризма, здравоохранения, образования и пр.