В некоторых районах Бинагади ограничена подача газа
Энергетика
- 24 ноября, 2025
- 11:11
Сегодня в Бинагадинском районе Баку приостановлена подача газа.
Как сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), газоснабжение было отключено с 10:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами.
Ограничения коснулись отдельных территорий Бинагадинского района, включая 6-й, 8-й и 9-й микрорайоны, жилмассивы "Мотодром", "Воровский" и "Хутор", часть поселков М.А. Расулзаде и Баладжары, а также улиц Я. Гусейнова, Х. Натаван, Г. Сулейманова, Т. Шевченко, Л. Толстого, А. Гасымова и Р. Исмаилова.
Последние новости
11:59
Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПОВнешняя политика
11:58
Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходамиПромышленность
11:56
В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
11:49
Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному мируДругие страны
11:46
Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную АзиюВнешняя политика
11:41
Видео
Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линииПроисшествия
11:40
В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризмаДругие страны
11:40
Фото
В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водителиИнфраструктура
11:33