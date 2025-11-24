В некоторых районах Бинагади ограничена подача газа

Сегодня в Бинагадинском районе Баку приостановлена подача газа.

Как сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), газоснабжение было отключено с 10:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Ограничения коснулись отдельных территорий Бинагадинского района, включая 6-й, 8-й и 9-й микрорайоны, жилмассивы "Мотодром", "Воровский" и "Хутор", часть поселков М.А. Расулзаде и Баладжары, а также улиц Я. Гусейнова, Х. Натаван, Г. Сулейманова, Т. Шевченко, Л. Толстого, А. Гасымова и Р. Исмаилова.