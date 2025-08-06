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В некоторых частях поселка Шувелян будет приостановлена подача электроэнергии

В некоторых частях поселка Шувелян будет приостановлена подача электроэнергии В ряде районов поселка Шувелян Хазарского района 6 августа будет приостановлена подача электроэнергии в связи с работами по реконструкции.
Энергетика
6 августа 2025 г. 03:12
В некоторых частях поселка Шувелян будет приостановлена подача электроэнергии

В ряде районов поселка Шувелян Хазарского района 6 августа будет приостановлена подача электроэнергии в связи с работами по реконструкции.

Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", реконструкционные работы будут проводиться на территории, обслуживаемой Хазарским управлением по обеспечению и продаже электроэнергии (RETSİ).

В связи с этим с 08:00 до 15:00 в таких районах, как жилой массив "Хаджи Мёвлян Баглары", улица Хаджи Аслан Асланова, район Сучулар, окрестности магазина "Ибо маркет", часть улицы Южного Азербайджана, Шувелян-16, а также в районах под названиями "Чёль Шувелян – Мярдякан 53" будут наблюдаться перебои в электроснабжении.

После завершения работ указанные районы будут обеспечены электроэнергией.

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