В некоторых частях поселка Шувелян будет приостановлена подача электроэнергии

В ряде районов поселка Шувелян Хазарского района 6 августа будет приостановлена подача электроэнергии в связи с работами по реконструкции.
Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", реконструкционные работы будут проводиться на территории, обслуживаемой Хазарским управлением по обеспечению и продаже электроэнергии (RETSİ).
В связи с этим с 08:00 до 15:00 в таких районах, как жилой массив "Хаджи Мёвлян Баглары", улица Хаджи Аслан Асланова, район Сучулар, окрестности магазина "Ибо маркет", часть улицы Южного Азербайджана, Шувелян-16, а также в районах под названиями "Чёль Шувелян – Мярдякан 53" будут наблюдаться перебои в электроснабжении.
После завершения работ указанные районы будут обеспечены электроэнергией.