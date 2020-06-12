В некоторых районах Баку отключили газ

Сегодня с утра начались работы по подключению к газовой сети новой подземной полиэтиленовой газовой линии диаметром 315 мм, проложенной в связи со строительством перехода на проспекте Тбилиси в Ясамальском районе перед Chiraq Plaza.

Как сообщили Report в Производственном объединении "Азеригаз", в связи с этим временно прекращено газоснабжение на некоторых территориях Ясамальского и Насминского районов.

Временно остались без газа жители домов по пр. Тбилиси 47, 49, ул. Ш.Мехтиева 95, 97, 97a, MTK Tamam, MTK Grand Həyat, в поселке 1-й Алатава в Ясамальском районе и по ул. Саламзаде и А.Алиев в Насиминском районе. Газоснабжение приостановлено также на ул. А. Топчубашева, Г.Алескеровой, Э.Гасымзаде, Дж. Джаббарлы в 1-ом микрорайоне.

Подача газа будет возобновлена в дневные часы.