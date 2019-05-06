В нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано более 80 млрд долларов

"С 1995 года подрядчики инвестировали более 80 млрд долларов в нефтегазовый сектор Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Основатель новой нефтяной стратегии" президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, опубликованной в газете "Азербайджан".

Отмечено, что в настоящее время SOCAR и ее дочерние компании являются партнерами 19 соглашений о разделе продукции и 2 рисковых сервисных контрактов, подписанных с 24 компаниями из 15 стран.

В статье освещаются меры, предпринятые Гейдаром Алиевым для развития нефтегазовой отрасли в Азербайджане, и отмечается, что рассчитанная им энергетическая стратегия успешно реализуется президентом Ильхамом Алиевым.