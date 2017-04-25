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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С 1995 года по сегодняшний день в нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано 92 млрд долларов. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.

По его словам, в последние несколько лет добыча сырой нефти сократилась: "За последние несколько лет добыча нефти снизилась на 7-10%. Думаю, этот процесс стабилизируется в 2020 году".

"Сегодня с "Шахдениз" добывается 10 млрд кубометров газа и 2,5 млн тонн нефти. До 2016 года в месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" инвестировано до 30 млрд долларов, здесь пробурено более 400 скважин", - сказал представитель SOCAR.