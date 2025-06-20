В Насиминском районе не будет газа

В Насиминском районе не будет газа

В Насиминском районе, на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Насиббея Юсифбейли, с 10:00 завтрашнего дня будет приостановлена подача газа с целью устранения утечки на газовой линии, отходящей от подземного газопровода среднего давления.

Об этом сообщили Report в "Азеригаз".

Сообщается, что на период работ возникнет временный перерыв в подаче газа на улицах Насиббея Юсифбейли, Мирали Гашгая, Салатын Аскеровой, Шамиля Азизбекова, Иззата Гамидова, Плотникова, Каверочкина, Дагестан, Анвара Гасымзаде, Эльдара Тагизаде, а также на проспектах Азадлыг и Вагифа.