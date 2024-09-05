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В НАР планируется строительство предприятия по производству энергии из твердых отходов

В НАР планируется строительство предприятия по производству энергии из твердых отходов Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана отбирает компанию для разработки проектно-сметной документации для создания предприятия по переработке твердых отходов для получения энергии.
Энергетика
5 сентября 2024 г. 15:17
В НАР планируется строительство предприятия по производству энергии из твердых отходов

Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана отбирает компанию для разработки проектно-сметной документации для создания предприятия по переработке твердых отходов для получения энергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на единый портал госзакупок.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Работы предусматривают подготовку проектно-сметной документации центрального полигона, четырех перегрузочных пунктов на площади в 1 га для получения энергии из отходов, объекта по производству электроэнергии, устройства механической сортировки, административного здания, газового баллона и всех вспомогательных объектов на территории площадью 200 га.

Предполагаемая стоимость этих работ составляет 296,65 тыс. манатов.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны до 27 сентября 2024 года представить свои предложения. Тендерная процедура состоится в тот же день в 17:00.

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