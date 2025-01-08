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В Нахчыванской АР производство электроэнергии на ГЭС выросло на 46% за год

В Нахчыванской АР производство электроэнергии на ГЭС выросло на 46% за год В прошлом году электростанции, находящиеся в ведении Государственной энергетической службы Нахчыванской АР, произвели и передали в сеть более 454 миллионов кВт⋅ч электроэнергии.
Энергетика
8 января 2025 г. 13:33
В Нахчыванской АР производство электроэнергии на ГЭС выросло на 46% за год

В прошлом году электростанции, находящиеся в ведении Государственной энергетической службы Нахчыванской АР, произвели и передали в сеть более 454 миллионов кВтч электроэнергии.

Об этом в комментарии нахчыванскому бюро Report заявил врио начальника Госслужбы Магеррам Аббасов.

По его словам, 49% этой энергии было произведено на тепловых электростанциях, 38% - на гидроэлектростанциях и 13% - на солнечных и ветряных электростанциях.

"По сравнению с 2023 годом доля тепловых электростанций снизилась на 26%, а на гидроэлектростанциях в связи с обильными осадками было произведено на 46% больше электроэнергии. На солнечных электростанциях произведено и передано в сеть на 1% больше электроэнергии по сравнению с предыдущим годом", - отметил Аббасов.

Аббасов также сообщил, что Госагентство планирует начать работы по реконструкции Аразской ГЭС, эксплуатируемой с 1971 года.

"Специалисты из России, Украины и Австрии в разное время проводили осмотр гидротехнического и гидромеханического оборудования на станции. Данная ГЭС эксплуатируется вот уже более 53 лет, в этой связи принято решение провести полную реконструкцию. По итогам работ проектная мощность станции увеличится на 10%", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Electricity production at Nakhchivan's HPPs grew by 46% in 2024
Версия на азербайджанском языке Məhərrəm Abbasov: “Ötən il Naxçıvandakı SES-lərdə elektrik enerjisi istehsalı 46 % artıb”

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