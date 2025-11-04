В Нахчыване выделили около 700 га под строительство СЭС
Энергетика
- 04 ноября, 2025
- 18:04
Кабинет министров Азербайджана определил земельный участок на территории города Нахчыван под строительство солнечной электростанции (СЭС).
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Решением определен земельный участок площадью 688 га, находящийся в государственной собственности на административной территории города Нахчыван, в качестве места для развития возобновляемых источников энергии.
Цель данного решения - создание условий для строительства СЭС установленной мощностью на начальном этапе в 50 МВт с возможностью расширения на последующем этапе в зависимости от экспортных возможностей.
Последние новости
18:42
Увеличились обязательства Центра анализа экономических реформ и коммуникацийФинансы
18:37
Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в ГрузииВ регионе
18:35
Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцариФутбол
18:29
Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономикиИКТ
18:28
Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщенияВ регионе
18:15
Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси" контролируется клубомФутбол
18:12
В Азербайджане внедрены первые стандарты в сфере искусственного интеллектаИКТ
18:07
В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушкиПроисшествия
18:04