В Нахчыване выделили около 700 га под строительство СЭС

Кабинет министров Азербайджана определил земельный участок на территории города Нахчыван под строительство солнечной электростанции (СЭС).

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Решением определен земельный участок площадью 688 га, находящийся в государственной собственности на административной территории города Нахчыван, в качестве места для развития возобновляемых источников энергии.

Цель данного решения - создание условий для строительства СЭС установленной мощностью на начальном этапе в 50 МВт с возможностью расширения на последующем этапе в зависимости от экспортных возможностей.