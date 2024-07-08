В Нахчыване в июне доля "зеленой энергии" в общем производстве превысила 70%

Опубликованы технико-экономические показатели электростанций, находящихся в эксплуатационной зоне Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики, за июнь 2024 года.

Опубликованы технико-экономические показатели электростанций, находящихся в эксплуатационной зоне Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики, за июнь 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной энергетической службы, в июне этого года 70,4% от общего объема произведенной электроэнергии пришлось на долю альтернативных источников энергии.

Отметим, что в мае текущего года этот показатель составлял 92,5%.

Отметим, что общая мощность станций, входящих в структуру Государственной энергетической службы Нахчыванской АР, составляет 244,8 мегаватт.