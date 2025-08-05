В Нахчыване реализуют 5-летний план по реконструкции электросетей

В Нахчыване реализуют 5-летний план по реконструкции электросетей

В ближайшие 5 лет в Нахчыванской АР планируется реконструкция подстанций 110 и 35 кВ и прокладка линий электропередач.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане мероприятий по реконструкции и восстановлению распределительной электросети Нахчыванской Автономной Республики на 2026-2030 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Кроме того, согласно документу, в регионе планируется проведение реконструкции электросетей 6-10 кВ и 0,4 кВ, устранение аварийных ситуаций, создание системы SCADA (автоматическое управление сетями в режиме реального времени) и замена электросчетчиков.