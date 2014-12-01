В Москве проработают маршрут нового морского газопровода

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министерство энергетики РФ и "Газпром" проработают предложения по маршруту прохождения, финансированию, точке входа нового газопровода по дну Черного моря, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Reportнапоминает, что в понедельник был подписан меморандум о взаимопонимании между "Газпромом" и турецкой компанией Botas о строительстве морского газопровода через Черное море в направлении Турции, объем 63 миллиарда кубометров газа в год.

"Еще раз хочу сказать, это предложение прозвучало, и мы восприняли его как поручение для проработки, дополнительно будем изучать, сколько потребуется финансов ресурсов, механизмы финансирования, сроки реализации, технические вопросы, связанные с прокладкой соответствующего газопровода по дну Черного моря", -цитирует Новака РИА "Новости".