В Молдове пройдут публичные парламентские слушания по ситуации в энергетике

На следующей неделе в Молдове пройдут публичные парламентские слушания по ситуации в энергетике.

На следующей неделе в Молдове пройдут публичные парламентские слушания по ситуации в энергетике.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом в соцсети объявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

"Конечно, мы ожидаем решения НАРЭ (Национальное агентство по регулированию в энергетике - ред.), но это заявление компании, вполне справедливо, вызывает недовольство и недоумение у многих граждан, особенно если учесть, что некоторые представители сектора еще несколько месяцев назад делали оптимистичные заявления о ситуации в энергетике", - отметил он.

В слушаний планируется "выяснить причины столь неожиданного запроса на повышение тарифов" и найти "решения, которые позволят свести к минимуму риск внезапных корректировок тарифов в будущем".

НАРЭ сообщило о том, что получило запрос от АО "Молдовагаз" на повышение тарифа для потребителей. Предлагается повысить стоимость газа более чем на 4 лея (0,055 долларов) за кубометр, что увеличит цену с 12,15 лея до 16,36 лея без НДС, при этом повышение тарифа составит почти 35%.