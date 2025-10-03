В мире выросло число нефтегазовых буровых установок

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в сентябре увеличилось.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Согласно информации, в среднем за отчетный период в мире работало 1812 установок против 1793 в августе. При этом сентябрьский уровень на 147 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В США количество установок в прошлом месяце выросло на три относительно августа (до 542), в Канаде - на восемь (до 187).

Число буровых в Европе увеличилось на шесть (до 127), в Африке - на две (до 101), на Ближнем Востоке - на десять (до 511). Их количество в Латинской Америке снизилось на десять (до 133), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - не изменилось.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году составляло 1948.