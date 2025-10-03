Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В мире выросло число нефтегазовых буровых установок

    Энергетика
    • 03 октября, 2025
    • 23:31
    В мире выросло число нефтегазовых буровых установок

    Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в сентябре увеличилось.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

    Согласно информации, в среднем за отчетный период в мире работало 1812 установок против 1793 в августе. При этом сентябрьский уровень на 147 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

    В США количество установок в прошлом месяце выросло на три относительно августа (до 542), в Канаде - на восемь (до 187).

    Число буровых в Европе увеличилось на шесть (до 127), в Африке - на две (до 101), на Ближнем Востоке - на десять (до 511). Их количество в Латинской Америке снизилось на десять (до 133), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - не изменилось.

    Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

    Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году составляло 1948.

    буровая установка нефтегазовая промышленность добыча нефти добыча газа

    Последние новости

    23:51

    Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить израильских заложников

    Другие страны
    23:50

    В Баку три человека пострадали в серьезном ДТП

    Происшествия
    23:31

    В мире выросло число нефтегазовых буровых установок

    Энергетика
    23:15

    В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшие

    В регионе
    22:58
    Фото

    Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГ

    В регионе
    22:50

    Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства

    Другие страны
    22:45

    Трамп приказал задействовать любые войска для наведения порядка в Портленде

    Другие страны
    22:27

    В аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛА

    Другие страны
    22:19

    Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго

    Другие страны
    Лента новостей