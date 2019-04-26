Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из России

Беларусь на переговорах в Минске представит предложения по техническому решению проблемы остановки транзита нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, отрывая встречу операторов нефтепровода "Дружба".

"Мы представим сегодня предложения по техническому решению проблемы остановки транзита нефти из России", - сказал он.

При этом Рыбаков добавил, что белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от остановки транзита российской нефти.

Отметим, что на переговоры в белорусскую столицу прибыли представители Польши, Украины, российской компании "Транснефть". В переговорах принимают участие президент компании PERN, контролирующей польский участок нефтепровода "Дружба", Игорь Василевский, генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин и вице-президент Сергей Андронов.

Накануне Минэнерго России совместно с ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД» и российскими нефтяными компаниями провели совещание по вопросу содержания хлороорганических соединений в нефти, поставляемой зарубежным потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

В ходе совещания был согласован алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти. В ведомстве добавили, что отгрузка российской нефти в порту Усть Луга продолжается. Ожидается, что это будет способствовать поступлению в ближайшее время кондиционной нефти на узел учета Унеча.