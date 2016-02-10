​В министерстве энергетики создан Апелляционный совет

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана создан Апелляционный совет.

Как сообщили Report в министерстве, данный шаг предпринят в связи с исполнением указа главы государства от 3 февраля 2016 года "О создании Апелляционного совета в органах центральной и местной исполнительной власти Азербайджанской Республики".

В возглавляемый замминистра энергетики Гюльмамедом Джавадовым и состоящий из 7 человек Апелляционный совет входят сотрудники соответствующих отделов министерства.