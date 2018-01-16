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    В министерстве энергетики состоялась презентация новой книги

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики состоялась презентация книги главного энергетика действующего при министерстве Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA), инженера Таира Джафарова "SMART market" (Электроэнергетика - реформы и интеллектуальный рынок).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    Открывая мероприятие, заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов расценил издание, как ценное наглядное пособие, которое будет способствовать формированию рыночных отношений в сфере электроэнергетики Азербайджана.

    Отметим, что книга предусмотрена для инженеров в сфере электроэнергетики, экономистов, финансовых работников и студентов. 

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