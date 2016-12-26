В министерстве энергетики обсуждены прогнозные показатели топливно-энергетического баланса Азербайджана на 2017 год

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана обсуждены прогнозные показатели “Топливно-энергетического баланса Азербайджанской Республики на 2017 год”.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

По информации, с участием представителей Кабинета министров, министерства экономики, ОАО “Азерэнержи” и Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) проанализированы возможности нефтегазовой добычи, производства электроэнергии, импорта и экспорта, определены прогнозные показатели топливно-энергетического баланса страны на следующий год.

Отмечено, что при разработке прогнозных показателей учитываются такие основные направления внутренней энергетической политики, как полное обеспечение страны энергоресурсами, устранение зависимости от импорта, энергетическая безопасность, обеспечение надежной и непрерывной работы топливно-энергетического комплекса. Принято решение направить документ на утверждение в Кабинет министров.