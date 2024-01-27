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В Министерстве экономики состоялась встреча с делегацией Турции

В Министерстве экономики состоялась встреча с делегацией Турции Обсуждено сотрудничество в сфере энергетики и перспективы совместной деятельности между Азербайджаном и Турцией по проектам в области возобновляемой энергетики.
Энергетика
27 января 2024 г. 18:55
В Министерстве экономики состоялась встреча с делегацией Турции

Обсуждено сотрудничество в сфере энергетики и перспективы совместной деятельности между Азербайджаном и Турцией по проектам в области возобновляемой энергетики.

Как передает Report, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром.

М.Джаббаров подчеркнул, что эффективное энергетическое партнерство между странами и совместные проекты способствуют региональному развитию, стабильности и безопасности, а также служат обеспечению стратегических интересов Азербайджана и Турции. В этом контексте с удовлетворением отмечена многовекторная деятельность SOCAR в Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар поделился видением развития энергетического партнёрства в соответствии с новыми глобальными трендами. Было отмечено, что мероприятие COP29, которое в этом году будет проведен в Азербайджане, придаст импульс обсуждениям в сферах альтернативной энергетики и других направлениях, а также открытию новых возможностей для сотрудничества.

Стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества в сферах экономики и энергетики, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat Nazirliyində Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib 

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