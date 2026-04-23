В Мингячевире сегодня будут локальные перебои в подаче электричества

В Мингячевире сегодня будут локальные отключения света.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены из-за ремонтными работами на городской воздушной линии.

"В связи с этим 23 апреля с 10:00 до 13:00 будет прекращена подача электроэнергии ряду абонентов на улицах 20 Января и Наримана Нариманова. После завершения ремонтных работ упомянутые территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - отметили в ОАО.