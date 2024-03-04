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В Минэнерго США заявили о падении суточной цены газа в феврале до минимума

В Минэнерго США заявили о падении суточной цены газа в феврале до минимума Среднесуточная спотовая цена газа в США в феврале упала до минимального уровня по крайне мере с 1997 года.
Энергетика
4 марта 2024 г. 09:44
В Минэнерго США заявили о падении суточной цены газа в феврале до минимума

Среднесуточная спотовая цена газа в США в феврале упала до минимального уровня по крайне мере с 1997 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США.

"Согласно данным Refinitiv Eikon, 20 февраля 2024 года среднесуточная цена на природный газ в США на хабе Henry Hub составила в среднем 1,5 доллара за миллион британских тепловых единиц, что является самой низкой ценой в долларах с поправкой на инфляцию, как минимум с 1997 года", - отмечается в отчете.

Причиной такого падения стала большая добыча газа, низкое потребление и более высокие запасы по сравнению со средним значением за предыдущие пять лет. Из-за роста добычи и относительно низкого потребления этой зимой из хранилищ было изъято меньше газа, а большие запасы указывают на переизбыток предложения на рынке и способствуют снижению цен на газ.

В феврале были зафиксированы шесть рекордно низких суточных цен, отмечает Минэнерго США. С 7 февраля цена Henry Hub оставалась ниже 2 долларов. В последний раз цена газа в США была такой низкой в 2020 году.

Ранее Минэнерго США ждало роста спотовых цен на газ в стране в 2024-2025 годах.

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