В Минэнерго США сообщили о росте запасов нефти за неделю на 8,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 8,49 млн баррелей и на 6 мая составили 424,21 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 8,49 млн баррелей и на 6 мая составили 424,21 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минэнерго США.

При этом в Минэнерго уточнили, что текущий объем запасов примерно на 13% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

Июльский фьючерс на нефть Brent на Лондонской бирже ICE дорожал на 5,1%, до 107,64 долларов за баррель, стоимость нефти WTI увеличивалась на 5,63%, до 105,38 долларов за баррель.