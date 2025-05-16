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В Минэнерго обсудили применение зеленых технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре

В Минэнерго обсудили применение зеленых технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре В Минэнерго обсудили применение зеленых технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре
Энергетика
16 мая 2025 г. 10:18
В Минэнерго обсудили применение зеленых технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре

В Министерстве энергетики состоялось 9-е заседание Рабочей группы по координации и мониторингу соблюдения требований применения зеленых технологий и энергоэффективности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, председатель рабочей группы, министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о строительных и восстановительных мерах на освобожденных от оккупации территориях, подчеркнув особое значение реализации концепции "зеленой энергетической зоны" в данном процессе.

Также отмечено, что строительство солнечных, ветряных и гидроэлектростанций будет способствовать развитию Карабаха и Восточного Зангезура как "зеленой энергетической зоны".

Помимо этого, на заседании представлен отчет секретариата Рабочей группы о проделанной работе по реализации ранее принятых решений, ​​информация о результатах мониторинга в 11 городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура в текущем году, обсуждено энергоснабжение котельных города Шуша и рассмотрены дальнейшие шаги в данном направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan explores implementation of green, efficient technologies in Karabakh and Eastern Zangazur
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