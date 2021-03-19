В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти в юго-восточном штате Табаско

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти в юго-восточном штате Табаско.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил глава предприятия Октавио Оропеса.

"За вашими спинами находится разведочная скважина третьего гигантского месторождения, обнаруженного за время работы действующего правительства (с декабря 2018 года), которое называется "Дзимпона-1", - сказал Оропеса. - Первоначальный объем его запасов оценивается в 500-600 млн баррелей нефти".

В 2020 году компания потеряла 480,96 млрд песо (порядка 23 млрд долларов США), по сравнению с 2019 годом ее чистый убыток вырос на 38%.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли. Он сообщил, что добыча нефти в стране до 2024 года не будет превышать 2 млн баррелей в сутки. В 2020 году этот показатель оказался на уровне 1,64 млн баррелей.