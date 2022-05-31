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В МЭА не исключили нехватки топлива в Европе летом

В МЭА не исключили нехватки топлива в Европе летом Европа зависит не только от импорта нефти, но и нефтепродуктов, это означает, что нельзя исключать нехватки топлива ближайшим летом.
Энергетика
31 мая 2022 г. 14:17
В МЭА не исключили нехватки топлива в Европе летом

Европа зависит не только от импорта нефти, но и нефтепродуктов, это означает, что нельзя исключать нехватки топлива ближайшим летом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью, которое опубликовано во вторник на сайте журнала Der Spiegel.

"Когда в Европе и США начнется курортный сезон, спрос на топливо возрастет. Тогда может быть нехватка, например, дизельного топлива, бензина или керосина, особенно в Европе", - сказал он.

Бирол напомнил, что "некоторые страны-экспортеры, такие как Китай, только вводят первые запреты на экспорт", потому что хотят защитить своих потребителей.

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Версия на английском языке IEA says Europe may face fuel shortage in summer

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