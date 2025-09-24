В Масаллы 14 сел на 2 часа останутся без света

Сегодня в Масаллинском районе будет ограничена подача электроэнергии.

Как сообщили Report в Азеришыг, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на 35 кВ-ной воздушной линии "Аминли" на территории Масаллинской электрической сети.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии в отдельных частях города, а также в селах района: Деллекли, Аминли, Араб, Гаджитепе, Гасанли, Халлыджалы, Хырмандалы, Коджаклы, Кюрдабазлы, Гаргалыг, Гадирли, Мамедханлы, Шахрияр, Текдам. С завершением ремонтных работ качество энергоснабжения указанных населенных пунктов повысится.