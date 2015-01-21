В Масаллинском, Уджарском и Абшеронском районах возникнут перебои с подачей газа

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января до 18:00 будут проводиться ремонтные работы на газораспределительных станциях "Масазыр" Абшеронского участка магистрального газопровода, "Лек" и "Зардаб" Агдамского участка магистрального газопровода, "Алвады" Астаринского участка магистрального газопровода Управления экспорта газа. Об этом заявили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана.

По информации, в период проведения ремонтных работ будет ограничена подача газа в селах Йени Алвады, Кохне Алвады, Шерефе, Беюк Ходжавар, Бине Ходжавар, Бамбашы, Йийенкенд, Чахырлы, Ахмедли, Тякля, Гасанлы, Хырмандалы, Араб, Гаджитепе и Йедди Оймаг Масаллинского района, селе Лек Уджарского района. Ремонтные работы также могут оказать воздействие на газоснабжение Зардабского района и поселка Масазыр Абшеронского района.