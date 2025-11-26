В Лянкяране возникнут ограничения в подаче электроэнергии
Энергетика
- 26 ноября, 2025
- 09:49
Сегодня в Лянкяране на воздушной линии электропередачи №4 напряжением 10 кВ будут проводиться ремонтные работы.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
В связи с этим с 10:00 до 14:00 будет ограничено электроснабжение на улицах Музаффара Насирли, Вагифа, Гаджилар, Гаджи Зейналабдина Тагиева и Сабира.
После завершения ремонтных работ указанные улицы будут обеспечены более качественной электроэнергией.
Последние новости
09:59
Финальный матч IV тура Высшей лиги Азербайджана пройдет в ТовузеКомандные
09:58
Цены на нефть незначительно повысились на фоне обсуждений плана США по УкраинеЭнергетика
09:53
Цена азербайджанской нефти упала ниже $65Энергетика
09:51
Видео
Лига Чемпионов УЕФА: Три сейва вратаря "Карабаха" попали в число лучшихФутбол
09:50
Декларация Бакинского форума безопасности опубликована в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООНПроисшествия
09:49
В Лянкяране возникнут ограничения в подаче электроэнергииЭнергетика
09:44
Президент Туниса обвинил посла ЕС в нарушении дипломатических правилДругие страны
09:42
Из Германии реадмиссированы 17 граждан АзербайджанаВнутренняя политика
09:40