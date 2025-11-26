Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Лянкяране возникнут ограничения в подаче электроэнергии

    Энергетика
    • 26 ноября, 2025
    • 09:49
    В Лянкяране возникнут ограничения в подаче электроэнергии

    Сегодня в Лянкяране на воздушной линии электропередачи №4 напряжением 10 кВ будут проводиться ремонтные работы.

    Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

    В связи с этим с 10:00 до 14:00 будет ограничено электроснабжение на улицах Музаффара Насирли, Вагифа, Гаджилар, Гаджи Зейналабдина Тагиева и Сабира.

    После завершения ремонтных работ указанные улицы будут обеспечены более качественной электроэнергией.

    ОАО "Азеришыг" подача электроэнергии ограничения Лянкяран
    Lənkəranın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

