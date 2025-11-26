В Лянкяране возникнут ограничения в подаче электроэнергии

Сегодня в Лянкяране на воздушной линии электропередачи №4 напряжением 10 кВ будут проводиться ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с этим с 10:00 до 14:00 будет ограничено электроснабжение на улицах Музаффара Насирли, Вагифа, Гаджилар, Гаджи Зейналабдина Тагиева и Сабира.

После завершения ремонтных работ указанные улицы будут обеспечены более качественной электроэнергией.