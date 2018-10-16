В Лянкяране состоялось открытие подстанции "Лянкяран-2"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 15 октября в рамках поездки Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Лянкяранский район состоялось открытие 110/35/10-киловольтной подстанции «Лянкяран-2», построенной ОАО «Азеришыг».

Как сообщает Report, перевод построенной в 1974 году 110/10-киловольтной подстанции в класс напряжения 110/35/10 киловольт, доведение ее мощности с 32 до 50 мегавольт ампер, имеет большое значение. На подстанции создан 35-киловольтный класс напряжения и тем самым создана 35-киловольтная схема кругового электроснабжения Лянкяранского, Лерикского и Масаллинского районов. А это позитивно влияет на повышение устойчивости и надежности обеспечения электроэнергией, перевод нагрузки с одного источника на другой, а также необходимое электроснабжение для развития рисоводства, чаеводства и других отраслей сельского хозяйства. На подстанции установлены 110-киловольтный открытый, 35- и 10-киловольтные закрытые распределители. Подстанция оснащена системами релейной защиты и электронной автоматики, подключена к дистационно управляемой диспетчерской системе SCADA. Реконструированная подстанция «Лянкяран-2» обеспечивает электроэнергией 17 тысяч 500 абонентов, включая город Лянкяран, 4 села и поселка. В то же время от этой подстанции питается ряд стратегических объектов.

Отметим, что мощность подстанции «Тюкле», реконструированной в Масаллы, доведена до 32 мегавольт ампер. Посредством 110-киловольтных подстанций «Тюкле» и «Лянкяран-1» создана схема 35-киловольтного кругового электроснабжения между Масаллинским и Лянкяранским районами, а это означает создание в Лянкяранском районе, в том числе в городе Лиман, второго источника питания, и таким образом повышение устойчивости электроснабжения обоих районов. На подстанции установлены 110-киловольтный открытый, 35- и 10-киловольтные закрытые распределители. Она оснащена системами релейной защиты и электронной автоматики, подключена к дистанционно управляемой диспетчерской системе SCADA. Новая подстанция снабжает электроэнергией 70-тысячное население и 516 объектов.