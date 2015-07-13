​В Лондоне обсуждены вопросы расширения энергосотрудничества с Азербайджаном

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Конференц-центре Лондона по инициативе британского представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Торгово-промышленной палаты Соединенного королевства в рамках программы "High Value Opportunities" ("Возможности высокой оценки") прошел деловой брифинг.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Брифинг был посвящен вопросам расширения сотрудничества между двумя странами в целях укрепления местного производственного потенциала в нефтегазовой промышленности.

Вступительным словом мероприятие открыл руководитель отдела энергетики и инфраструктуры агентства Кемпбелл Кейр (Campbell Keir), который коснулся успехов, достигнутых в последнее время в нефтегазовой промышленности Азербайджана.

Затем посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде рассказал об истории сотрудничества между странами.

Было отмечено, что ранее примененная в 10-ти странах программа "High Value Opportunities" дала свои положительные результаты, были укреплены сотрудничество между регионами и местный производственный потенциал.

В своем выступлении руководитель британского представительства SOCAR Руфат Эфендиев коснулся вопроса создания в Азербайджане благоприятных условий для инвестиций.

В завершение встречи было предложено на предстоящей в городе Абердин конференции-выставке организовать бизнес-форум в расширенном составе.