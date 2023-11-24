В Лондоне обсудили вклад Азербайджана в развитие Среднего коридора

Каспийский политический центр, действующий в Вашингтоне, совместно с Британским международным институтом стратегических исследований организовал в Лондоне конференцию по Каспийской энергетической безопасности.

Каспийский политический центр, действующий в Вашингтоне, совместно с Британским международным институтом стратегических исследований организовал в Лондоне конференцию по Каспийской энергетической безопасности.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

В ходе конференции были обсуждены перспективы сотрудничества Великобритании и прикаспийских стран в сфере энергетической безопасности, региональное сотрудничество и развитие Среднего коридора, который в последнее время приобретает все большее стратегическое значение.

Выступивший на мероприятии представитель британского МИД Тим Стерн сообщил, что весной следующего года Великобритания проведет конференцию по энергетической безопасности, и отметил важную роль стран Каспийского региона как в энергетической безопасности, так и в переходе на альтернативную энергетику. Он отметил, что Великобритания полностью поддерживает развитие Среднего коридора.

Советник посольства Азербайджана в Великобритании Гюнель Салимова рассказала о вкладе Азербайджана в развитие Среднего коридора на региональном и глобальном уровнях. Заявив о приверженности Азербайджана сбалансированному подходу к энергетическому переходу, Г.Салимова также обратила внимание на инфраструктурные и альтернативные энергетические проекты на освобожденных территориях и призвала международных партнеров поддержать восстановительные работы, проводимые Азербайджаном в Карабахе.

Директор Каспийского политического центра Афган Нифти рассказал о стратегическом значении региона Каспийского бассейна, в частности о его роли в диверсификации энергоснабжения, о работе, проводимой в области энергетических перевозок посредством Среднего коридора.

На мероприятии, состоящем из нескольких панелей, выступили посол Грузии в Великобритании София Кацавара, посол Турции Корай Эрташ, посол Кыргызстана Улан Джусупов, посол Узбекистана Равшан Усманов, представитель посольства Казахстана, британский дипломат Дэвид Моран, член Консультативного совета Каспийский политического центра Эрик Руденшольд, а также специалисты из британских политических и академических кругов. В ходе выступлений была особо подчеркнута координирующая роль Азербайджана, расположенного на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.