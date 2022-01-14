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В Кяльбаджаре реконструируют 5 малых ГЭС

В Кяльбаджаре реконструируют 5 малых ГЭС ОАО "Азерэнержи" объявило 5 открытых тендеров на реконструкцию малых гидроэлектростанций (ГЭС) "Гараархадж", "Мейдан-2", "Тертер-3", "Тертер-2" и "Кяльбаджар-3" в Кяльбаджарском районе, стоимость которых превышает 3 миллиона манатов.
Энергетика
14 января 2022 г. 13:26
В Кяльбаджаре реконструируют 5 малых ГЭС

ОАО "Азерэнержи" объявило 5 открытых тендеров на реконструкцию малых гидроэлектростанций (ГЭС) "Гараархадж", "Мейдан-2", "Тертер-3", "Тертер-2" и "Кяльбаджар-3" в Кяльбаджарском районе, стоимость которых превышает 3 миллиона манатов.

Как сообщает Report, плата за участие в каждом тендере составляет 2 000 манатов.

Претенденты могут подать первичные документы до 15:00 28 февраля, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 15:00 9 марта, в административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Абдулкарима Ализаде, 10.

Предложения будут рассмотрены 10 марта в 15:00 по указанному адресу.

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