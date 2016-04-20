В Кувейте завершилась забастовка работников нефтяных госкомпаний

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Рабочие нефтяных госкомпаний Кувейта прекратили забастовку, cообщает Report со ссылкой на РБК.

"Мы решили следующее. Прежде всего — прекратить всеобщую забастовку и вернуть рабочих нефтяного сектора на их рабочие места начиная с семи утра среды, 20 апреля", — цитирует Reuters письмо профсоюза нефтяной отрасли.

В организации также пообещали "приложить все усилия, чтобы немедленно вернуть производство на прежний уровень".

Данные о прекращении забастовки появились спустя несколько часов после того, как министр нефти страны исключил возможность переговоров с рабочими до тех пор, пока они не прекратят протесты.

Недовольство рабочих Кувейта связано с планами властей урезать зарплаты и льготы. В результате протеста предприятия были вынуждены ввести в действие чрезвычайный план работы и сократить добычу.