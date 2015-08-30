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    ​В Казани состоится нефтегазохимический форум

    В форуме будет участвовать и делегация из Азербайджана

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ В сентябре в Казани пройдет одно из крупнейших мероприятий нефтегазохимической промышленности России – Татарстанский нефтегазохимический форум

    Как передает Report, пройдет конференция со 2 по 4 сентября в выставочном центре «Казанская ярмарка».

    В эти дни в столицу Татарстана съедутся специалисты из Башкортостана, Азербайджана, Германии, Казахстана, Канады, Колумбии, США, Франции, а также представители отраслевых министерств и ведомств и руководители Союза нефтепромышленников России.

    Во время форума пройдут семинары и «круглые столы» по вопросам геологоразведки, добычи углеводородов и другим темам, а также презентация нового поколения оборудования и технологических проектов, адресные бизнес-встречи технологов, механиков, энергетиков и метрологов предприятий Татарстана, организованные по принципу мэтчмейкинга. 

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