В Казахстане в 2026г планируют ввод в строй порядка 2 ГВт новых мощностей

В Туркестанской области Казахстана продолжается строительство новой парогазовой электростанции, ход реализации работ на месте проверил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Как передает казахстанское бюро Report об этом сообщила пресс-служба правительства.

"На строительной площадке задействовано свыше 1 тыс. человек и порядка 150 единиц специализированной техники. Ведется монтаж каркасов зданий, установка металлоконструкций и обшивка стен. Основное технологическое оборудование станции уже поставлено в полном объеме", - отмечается в информации.

Запуск проекта позволит создать более 600 постоянных рабочих мест и существенно укрепить энергетическую безопасность региона.

В настоящее время среднее потребление электроэнергии в Туркестанской области составляет 445 МВт при внутренней генерации 136,5 МВт. Ввод станции позволит полностью покрыть существующий дефицит мощности и обеспечить стабильную работу энергосистемы в периоды пиковых нагрузок.

По данным Министерства энергетики, в Казахстане по итогам 2025 года произведено 123,1 млрд кВт·ч электроэнергии. Дополнительные мощности в объеме 166 МВт были введены за счет модернизации и запуска новых установок.

В 2026 году планируется ввести 1980 МВт новой генерации, а также обеспечить 683 МВт за счет замещения устаревших мощностей.

"Премьер поручил Министерству энергетики совместно с АО "Samruk-Kazyna Construction" обеспечить своевременную реализацию проекта, включая запуск всех четырех газовых турбин, соблюдение экологических требований и синхронизацию с сетевой инфраструктурой", - подчеркивается в сообщении.