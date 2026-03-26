Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    В Казахстане в 2026г планируют ввод в строй порядка 2 ГВт новых мощностей

    Энергетика
    26 марта, 2026
    14:21
    В Туркестанской области Казахстана продолжается строительство новой парогазовой электростанции, ход реализации работ на месте проверил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

    Как передает казахстанское бюро Report об этом сообщила пресс-служба правительства.

    "На строительной площадке задействовано свыше 1 тыс. человек и порядка 150 единиц специализированной техники. Ведется монтаж каркасов зданий, установка металлоконструкций и обшивка стен. Основное технологическое оборудование станции уже поставлено в полном объеме", - отмечается в информации.

    Запуск проекта позволит создать более 600 постоянных рабочих мест и существенно укрепить энергетическую безопасность региона.

    В настоящее время среднее потребление электроэнергии в Туркестанской области составляет 445 МВт при внутренней генерации 136,5 МВт. Ввод станции позволит полностью покрыть существующий дефицит мощности и обеспечить стабильную работу энергосистемы в периоды пиковых нагрузок.

    По данным Министерства энергетики, в Казахстане по итогам 2025 года произведено 123,1 млрд кВт·ч электроэнергии. Дополнительные мощности в объеме 166 МВт были введены за счет модернизации и запуска новых установок.

    В 2026 году планируется ввести 1980 МВт новой генерации, а также обеспечить 683 МВт за счет замещения устаревших мощностей.

    "Премьер поручил Министерству энергетики совместно с АО "Samruk-Kazyna Construction" обеспечить своевременную реализацию проекта, включая запуск всех четырех газовых турбин, соблюдение экологических требований и синхронизацию с сетевой инфраструктурой", - подчеркивается в сообщении.

