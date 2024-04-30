В Казахстане хотят внедрить альтернативный налог для инвесторов, разрабатывающих старые месторождения

Правительство Казахстана планирует поправки в Налоговой кодекс для применения альтернативного налога к недропользователям, разрабатывающим истощающиеся месторождения.

Правительство Казахстана планирует поправки в Налоговой кодекс для применения альтернативного налога к недропользователям, разрабатывающим истощающиеся месторождения.

Об этом сообщили Report в Министерстве энергетики Казахстана.

"В текущем году ожидаются поправки в Налоговый кодекс для применения к 24 из 307 нефтяных месторождений альтернативного налога на недропользователей", - отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, полная реализация данной реформы придаст импульс для инвестиций в геологоразведку до 200 млрд тенге [$453 млн] ежегодно, увеличению до 2045 года добычу нефти на 60 млн тонн и сохранению текущих рабочих мест.

В ведомстве также сообщили, что за счет внедрения в 2023 году механизма "Улучшенный модельный контракт по сложным проектам", предусматривающего значительный пакет регуляторных и фискальных преференций, Казахстаном заключено 5 контрактов на общую сумму порядка $9 млрд.

Речь идет о разработке участков: на море - Каламкас-Хазар, запасы которого оцениваются в 238,1 млн тонн), на суше - Каратон подсолевой (ресурсы: 353,5 млн тонн), Восточный Урихтау (запасы оцениваются в 24 млн тонн и 12 млрд кубометров), Северный Майбулак (19,7 млн тонн), Придорожное Южное (15,2 млрд кубометров), Орталык, Аса, Кендырлык, Тамгалытар, Оппак (138 млрд кубометров).

По данным Минэнерго, в 2023 году 30 месторождений углеводородов в перешло с этапа разведки на этап добычи. Прирост извлекаемых запасов на таких месторождениях по нефти составил – 115,4 млн тонн, газа – 25,5 млрд кубометров.