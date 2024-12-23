В Катаре пригрозили прекратить поставки газа в ЕС в случае штрафов по закону об экологии

Доха может прекратить поставлять газ в страны ЕС, если они будут придерживаться нового закона, предусматривающего штрафы компаниям за невыполнение требований к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека.

Доха может прекратить поставлять газ в страны ЕС, если они будут придерживаться нового закона, предусматривающего штрафы компаниям за невыполнение требований к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил изданию Financial Times (FT) министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. (он также является исполнительным директором национальной нефтегазовой компании QatarEnergy).

Отмечается, что согласно закону, который должен вступить в силу в 2027 году, страны могут налагать на компании штрафы в размере 5% от общего годового дохода компании. Законодательство, одобренное в мае 2024 года, принято в рамках цели о достижении нулевого показателя по выбросам парниковых газов к 2050 году.

"Если я потеряю 5% прибыли при поставках в Европу, поставлять туда не буду. Я не блефую. 5% дохода QatarEnergy - это 5% дохода государства Катар. Это народные деньги, поэтому не могу потерять такие деньги. И никто не может смириться с потерей таких денег", - заявил он.

Он подчеркнул, что крайне затруднительно проверить всех поставщиков QatarEnergy на предмет соблюдения трудового законодательства. Кроме того, с учетом специализации QatarEnergy компания не может следовать целям ЕС в сфере нулевых выбросов парниковых газов.

По его словам, новый закон также может повлиять на поставки Катара в ЕС удобрений и продукции нефтехимии, на инвестиции Суверенного фонда Катара.

Однако глава Минэнерго отметил, что компания не будет расторгать контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Он добавил, что также есть возможности для компромисса, если штрафы будут затрагивать не весь доход компании, а лишь ту его часть, которая приходится на Европу.

FT напоминает, что Катар - один из главных экспортеров СПГ в мире, и он становится все важнее для Европы в связи с украинским кризисом. Ранее QatarEnergy заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ с ФРГ, Францией, Италией и Нидерландами.