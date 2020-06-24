​В Каспийском море найдены тела еще двух нефтяников

Тела двух нефтяников, пропавших 4 декабря 2015 года после аварии на глубоководном основании №10 месторождения "Гюнешли", найдены в Каспийском море.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

После обнаружения при проведении мониторинга трубопровода на глубине 190 метров тел двух нефтяников, на этом участке были продолжены поисковые работы, и на глубине 149 метров найдены тела еще двух пропавших нефтяников.

Экспертиза установила, что одно из найденных тел принадлежит оператору 4-го разряда Расулову Эльшаду Балоглан оглу, 1971 года рождения. Тело будет передано членам семьи сегодня. Экспертиза вторых найденных останков продолжается. О результатах общественность будет проинформирована дополнительно.