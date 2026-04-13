    В Карабахе и Восточном Зангезуре установлены солнечные панели на более 2 тыс. зданий

    Энергетика
    • 13 апреля, 2026
    • 14:02
    В Карабахе и Восточном Зангезуре установлены солнечные панели на более 2 тыс. зданий

    В Карабахе и Восточном Зангезуре на более чем 2 000 жилых домов и общественных зданий установлены кровельные солнечные панели.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство энергетики.

    Мощность этих солнечных панелей превышает 7 000 кВт/ч.

    "Кровельные солнечные панели, являющиеся одним из основных элементов современного градостроительства, играют важную роль в превращении Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии". Такой подход повышает энергоэффективность и способствует более устойчивому и экологически чистому развитию этих регионов", - отмечается в сообщении.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 2 mindən çox ev və ictimai binada günəş panelləri qurulub

