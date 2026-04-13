В Карабахе и Восточном Зангезуре установлены солнечные панели на более 2 тыс. зданий
Энергетика
- 13 апреля, 2026
- 14:02
В Карабахе и Восточном Зангезуре на более чем 2 000 жилых домов и общественных зданий установлены кровельные солнечные панели.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство энергетики.
Мощность этих солнечных панелей превышает 7 000 кВт/ч.
"Кровельные солнечные панели, являющиеся одним из основных элементов современного градостроительства, играют важную роль в превращении Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии". Такой подход повышает энергоэффективность и способствует более устойчивому и экологически чистому развитию этих регионов", - отмечается в сообщении.
