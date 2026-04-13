В Карабахе и Восточном Зангезуре установлены солнечные панели на более 2 тыс. зданий

В Карабахе и Восточном Зангезуре на более чем 2 000 жилых домов и общественных зданий установлены кровельные солнечные панели.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство энергетики.

Мощность этих солнечных панелей превышает 7 000 кВт/ч.

"Кровельные солнечные панели, являющиеся одним из основных элементов современного градостроительства, играют важную роль в превращении Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии". Такой подход повышает энергоэффективность и способствует более устойчивому и экологически чистому развитию этих регионов", - отмечается в сообщении.