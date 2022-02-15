В Карабахе будут сданы в эксплуатацию 30 новых малых ГЭС

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется ввести в эксплуатацию 30 новых малых гидроэлектростанций.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется ввести в эксплуатацию 30 новых малых гидроэлектростанций.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил директор Мингячевирской ГЭС Огтай Пирвердиев.

"До сих пор в Карабахе сданы в эксплуатацию 4 МГЭС. Одна из них "Гюлябирд" с двумя агрегатами мощностью 7,5 МВт в Лачыне. Вторая МГЭС "Кяльбаджар" с одним агрегатом. Кроме того, мощность каждого из 3 агрегатов МГЭС "Суговушан-1" составляет 1,6 МВт, а общая мощность - 4,8 МВт, а мощность каждого из 3 агрегатов "Суговушан-2 " составляет 1 МВт, а общая мощность - 3 МВт. В настоящее время эти 4 станции работают в нормальном режиме, и ведутся работы по вводу в эксплуатацию в ближайшие месяцы еще 5 ГЭС", - сказал он.

Кроме того, официальный представитель "Азерэнержи" сказал, что вода, необходимая для деятельности МГЭС в Суговушане, поступает из Сарсангского водохранилища: "Вырабатываемая в Суговушане электроэнергия используется для обеспечения электроэнергией сел Талыш и Суговушан. Годовая производственная мощность МГЭС "Суговушан-1 "составляет 13,8 млн кВт/ч, а "Суговушан-2" - 7 млн кВт/ч".