В какие страны Азербайджан экспортировал нефть в январе?

В январе этого года Азербайджан экспортировал за рубеж 4 млн 014 тыс. 270,28 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород

В январе этого года Азербайджан экспортировал за рубеж 4 млн 014 тыс. 270,28 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, общая стоимость этих объемов экспорта составила 1 млрд 359 млн. 732,80 тыс. долларов США.

Италия заняла первое место в структуре экспорта сырой нефти из Азербайджана. В прошлом месяце из нашей страны в Италию было экспортировано 2 млн 151 тыс. 121,59 тонн сырой нефти на общую сумму 719 млн 119,13 тыс. долларов США.

На втором месте по экспорту сырой нефти находится Испания. В январе из Азербайджана в Испанию было отправлено 416 тыс. 933,91 тонн сырой нефти на общую сумму 137 млн 817,11 тыс. долларов США.

В тройку лидеров также вошла Украина. За первый месяц года Украина закупила у Азербайджана 339 млн 389,1 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 111 млн 480,59 тыс. долларов США.

Четвертое и пятое места в этом списке занимают Индия и Китай. Так, в прошлом месяце из Азербайджана в Индию было экспортировано 297 тысяч 197,55 тонн сырой нефти на общую сумму 107 млн 694,11 тысячи долларов США.

Китай закупил 277 тысяч 516,67 тонн сырой нефти на общую сумму 102 млн 592,36 тысячи долларов США.

Шестое место в списке экспорта сырой нефти Азербайджана занимает Хорватия, седьмое - Израиль, восьмое - Румыния. Так, в прошлом месяце из Азербайджана в Хорватию было отправлено 187 тыс. 115,67 тонн нефти на общую сумму 61 млн 850,91 тыс. долларов США, в Израиль - 91 тыс. 778,99 тонн на общую сумму 31 млн 220,83 тыс. долларов США, а в Румынию – 84 тыс. 633,08 тонн на общую сумму 30 млн 555,63 тыс. долларов США.

Десятку стран замыкают Португалия и Австралия. Так, в январе Азербайджан экспортировал в Португалию 83 тысячи 381,74 тонны сырой нефти на общую сумму 29 млн 630,22 тысячи долларов США, а в Австралию - 54 тысячи 975,82 тонны на общую сумму 20 млн 884,24 тысячи долларов США.

Последние два места занимают Тунис и Турция. Так, в январе из Азербайджана в Тунис было экспортировано 29 тыс. 783,94 тонны сырой нефти на общую сумму 6 млн 786,9 тыс. долларов США, а в Турцию - 442,22 тонны на сумму 1 млн 00,77 тыс.